США приостанавливали поставки оружия Украине из-за нехватки ракет для Patriot, - The Guardian

Как пишет издание, именно истощение запасов привело к приостановке поставок Украине. В частности, сокращение запаса ракет Patriot вызвало беспокойство в Пентагоне по поводу того, что это может поставить под угрозу потенциальные военные операции США.

Как отмечает The Guardian, в результате заместитель министра обороны США Стивен Файнберг распорядился приостановить поставки, пока ведомство проверяет, куда отправляется оружие.

Также по словам источников газеты, администрация Трампа начала проверку запасов ракет Patriot и других боеприпасов примерно в феврале. Затем США перебросили дополнительные комплексы ПВО на Ближний Восток, а в июне нанесли удары по ядерным объектам Ирана. The Guardian отмечает, что для перехвата ответного удара по Ирану было выпущено около 30 ракет Patriot.

Военная помощь Украине

США временно приостановили поставки Украине ракет для систем ПВО и других боеприпасов. Как сообщается, Киев был заблаговременно проинформирован об этом решении.

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт 8 июля уточнила, что приостановка является временной и связана со стандартной процедурой Пентагона - пересмотром имеющихся запасов вооружения.

В то же время Дональд Трамп заявил, что США продолжат передавать Украине оборонительное оружие, поскольку, по его словам, обстрелы украинских территорий продолжаются. В частности, в Пентагоне опубликовали заявление, согласно которому Соединенные Штаты Америки отправят Украине дополнительное вооружение в рамках военной помощи.