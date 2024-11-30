США приостановили стратегическое партнерство с Грузией

В заявлении говорится, что решение правящей партии "Грузинская мечта" приостановить процесс вступления в ЕС противоречит обещанию грузинскому народу. Таким образом, власти сделали страну более уязвимой для Кремля.

Кроме того, США осуждают силовой разгон демонстрантов в Тбилиси и призывают все стороны обеспечить мирный характер протестов. Действия "Грузинской мечты" нарушили основные принципы стратегического партнерства с США, основанного на общих ценностях и приверженности демократии, верховенству закона и так далее.

"В результате Соединенные Штаты приостановили действие этого механизма", - отметили в Госдепе.

Отказ Грузии от переговоров о вступлении в ЕС

На этой неделе премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил об отказе начинать переговоры до 2028 года. "Также до конца 2028 года мы отказываемся от каких-либо бюджетных грантов со стороны Европейского Союза", - сказал он.

После этого протесты в Грузии начались с новой силой. Накануне силовики в течение семи часов разгоняли акцию в Тбилиси, сообщалось о пострадавших демонстрантах. Ряд послов и других должностных лиц заявили о несогласии с новым курсом и подали в отставку.