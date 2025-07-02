США приостановили поставки ракет ПВО и других боеприпасов в Украину, - Politico

По словам трех источников, решение было принято главой политического управления Пентагона Элбриджем Колби. Это случилось после того, как была проведена проверка запасов боеприпасов Пентагона.

В частности, она привела к опасениям, что общее количество артиллерийских снарядов, зенитных ракет и высокоточных боеприпасов сокращается.

Источники рассказали, что первоначальное решение приостановить часть помощи, обещанной при администрации Байдена, было принято в начале июня.

Однако в силу решение вступает только сейчас. В то самое время, когда Украина отражает некоторые одни из самых мощных российских обстрелов ракетами и дронами по гражданским целям в Киеве и других городах.

Как пишет Politico, Пентагон и Белый дом не ответили на запрос о комментарии.