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США назначили координатора по помощи украинской энергетике

Новина українською →
США, Среда 09 ноября 2022 17:09
США назначили координатора по помощи украинской энергетике Фото: помощник госсекретаря по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Госдепартамент США назначил бывшего посла Джеффри Пайетта координатором по оказанию помощи Украине в ремонте, поддержке и укреплении ее энергетического сектора после массированных российских авиаударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя ведомства Неда Прайса.

"Помощнику госсекретаря по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетту было поручено координировать энергетическую поддержку Украины правительством США с международными партнерами", - сказал спикер Белого Дома.

Он отметил, что Пайетт имеет уникальную квалификацию для этой работы, поскольку он работал послом США в Украине до 2016 года.

"Правительству Украины потребуется помощь, чтобы Украина оставалась устойчивой и сильной, несмотря на усилия России по отключению тепла и света этой зимой. Президент Путин потерпел неудачу на поле боя, поэтому теперь он ведет войну против гражданской инфраструктуры Украины. Мы должны сделать все, чтобы он потерпел поражение и здесь", - добавил Прайс.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что 8 ноября посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд прибыла в Киев с однодневным визитом. В ходе которого у нее запланировано ряд встреч.

Также раньше мы писали, что Россия и США готовятся в течение следующих недель встретиться для обсуждения возобновления инспекций объектов атомного оружия в рамках нового Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).

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