США призначили координатора з допомоги українській енергетиці
Держдепартамент США призначив колишнього посла Джеффрі Пайєтта координатором з надання допомоги Україні у ремонті, підтримці та зміцненні її енергетичного сектору після масованих російських авіаударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг представника відомства Неда Прайса.
"Помічнику держсекретаря з енергетичних ресурсів Джеффрі Пайєтту було доручено координувати енергетичну підтримку України урядом США з міжнародними партнерами", - сказав спікер Білого Дому.
Він зауважив, що Пайєтт має унікальну кваліфікацію для цієї роботи, оскільки він працював послом США в Україні до 2016 року.
"Уряду України буде потрібна допомога, щоб Україна залишалася стійкою та сильною, незважаючи на зусилля Росії щодо відключення тепла та світла цієї зими. Президент Путін зазнав невдачі на полі бою, тож тепер він веде війну проти громадянської інфраструктури України. Ми повинні зробити все, щоб він зазнав поразки і тут", - додав Прайс.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що посол США до ООН Лінда Томас-Грінфілд прибула до Києва з одноденним візитом. Під час якого в неї заплановано ряд зустрічей.
Також раніше ми писали, що Росія і США готуються протягом наступних тижнів зустрітися для обговорення відновлення інспекцій об'єктів атомної зброї в межах нового Договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3).
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