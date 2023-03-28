RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США приняли решение лишить Китай статуса "страны, которая развивается"

Фото: США приняли решение лишить Китай статуса "страны, которая развивается" (facebook.com/worldeconomicforum7)
Автор: Елизавета Драбкина

Палата представителей единогласно приняла законопроект, согласно которому Китай должны лишить статуса "страны, которая развивается" в международных организациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Таким образом, госсекретарь должен добиваться изменения статуса КНР из развивающейся страны на страну с доходом выше среднего, страну с высоким уровнем дохода или развитую страну для международных организаций, в состав которых входят как США, так и Китай.

К тому же госсекретарь должен работать над тем, чтобы Китай не получал преференциального отношения или помощи в рамках организации из-за того, что он имеет статус страны, которая развивается.

"Китайская Народная Республика является второй по величине экономикой в мире, на которую приходится 18,6 процента мировой экономики. Размер их экономики уступает только экономике Соединенных Штатов. К Соединенным Штатам относятся как к развитой стране, и КНР также должна рассматриваться", - сказал представитель Палаты представителей Янг Ким.

РБК-Украина сообщало, что американо-китайские отношения ухудшились до уровня 50-летней давности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиКитай