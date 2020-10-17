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США вітають санкції ЄС проти Росії через Навального

США, Субота 17 жовтня 2020 04:59
США вітають санкції ЄС проти Росії через Навального
Фото: прапор США (twitter.com/radiosvoboda)
Автор: Надія Собенко

Влада США вітаэ рішення Євросоюзу про введення санкцій у зв'язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального. У Вашингтоні закликали притягнути винних до відповідальності.

Про це в Twitter заявила керівник прес-служби Держдепартаменту США Морган Ортагус.

"США вітають рішення ЄС про введення санкцій відносно російських офіційних осіб, пов'язаних з отруєнням Олексія Навального. Винні в цьому нападі повинні бути притягнуті до відповідальності", - зазначила вона.

Нагадаємо, Європейський союз запровадив санкції проти Російської Федерації через отруєння Навального. Вони передбачають заборону на в'їзд на територію ЄС і замороження будь-яких фінансових активів у європейських банках.

Крім того, ще одна країна приєднається до санкцій ЄС проти Росії у справі Навального.

Також раніше в Росії заявляли, що Москва готова дзеркально відповісти на європейські санкції.

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