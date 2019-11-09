США вітають рішення суду ООН у справі "Україна проти РФ"

США вітають рішення Міжнародного суду ООН, який відхилив всі заперечення Росії по справі про фінансування тероризму та порушення прав людини в окупованому Криму. Про це повідомляє прес-служба посольства США в Україні у Facebook.

"Ми вітаємо Україну з рішенням Міжнародного суду про визнання своєї юрисдикції у справі Україна проти Росії. Це важливий крок у захисті суверенітету, територіальної цілісності і демократії України, та залученні Росії до відповідальності за свої дії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, заступник глави Міністерства закордонних справ України Олена Зеркаль заявила, що рішення Міжнародного суду ООН, який відхилив всі заперечення Росії по справі про фінансування тероризму та порушення прав людини в окупованому Криму з боку, дозволяє Україні рухатися далі у справі проти РФ.

Україна звинувачує РФ в постачаннях зброї на окупований Донбас, обстрілі житлових районів Маріуполя та Краматорська, знищення пасажирського автобуса в районі Волновахи, а також дискримінації української та кримськотатарської громад в окупованому Криму. Росія в цьому процесі оскаржує юрисдикцію Міжнародного суду ООН.

При цьому в РФ заявили, що згода Міжнародного суду ООН в Гаазі розглянути претензії України не означає, що результат справи вирішений.