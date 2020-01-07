США привели свої сили на Близькому Сході в повну боєготовність, - CNN

Сполучені Штати Америки привели свої сили на Близькому Сході в повну бойову готовність. Про це повідомляє телеканал CNN, посилаючись на свої джерела.

Зокрема, в боєготовність наведені розрахунки розміщених на Близькому Сході комплексів протиракетної оборони Patriot, так само, як і всі інші військові США в регіоні. Вони були приведені в повну бойову готовність після того, як розвідка повідомила про загрозу нанесення Іраном ударів за допомогою безпілотників.

Так, за словами одного з джерел, у режимі підвищеної готовності військові знаходяться уже кілька днів, однак увечері понеділка рівень пильності був ще підвищений, так як стало відомо про "безпосередню загрозу нападу".

Телеканал повідомляє, що американська розвідка відстежує переміщення в Ірані військової техніки, в тому числі безпілотників і балістичних ракет. За словами співрозмовників CNN, такі заходи можуть бути як спробою Тегерана укрити техніку від ударів з боку США, так і підготовкою до власного удару.

Зокрема, можливими цілями для ударів Ірану в США вважають свої військові бази в Іраку, Кувейті, Саудівській Аравії, ОАЕ і Йорданії.

Нагадаємо, Вища рада нацбезпеки Ірану розробила 13 варіантів відповіді на вбивство американцями командувача спецпідрозділом "Аль-Кудс" Касема Сулеймані.

Як писало РБК-Україна раніше, 3 січня США здійснили авіаудар по колоні генерала Сулеймані поблизу аеропорту в столиці Іраку Багдаді, в результаті якого генерал загинув.

Варто підкреслити, президент США Дональд Трамп пригрозив завдати "швидкий і сильний удар" по 52 об'єктах на території Іраку.