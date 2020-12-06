ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

США прирівняли росіян з Південних Курил до уродженців Японії

Вашингтон, Неділя 06 грудня 2020 14:30
США прирівняли росіян з Південних Курил до уродженців Японії
Фото: Держдеп США wikimedia.org)
Автор: РБК-Україна

Сполучені Штати Америки в правилах розіграшу грін-карт на імміграцію до США вважають росіян з Південних Курил уродженцями Японії. Мова йде про тих, хто народився на островах Хабомаї, Шикотан, Кунашир та Ітуруп.

Це випливає з інструкції для іммігрантів, опублікованій на сайті Бюро консульських справ Держдепартаменту США.

"Особи, народжені на островах Хабомаї, Шикотан, Кунашир і Ітуруп, відносяться до Японії. Особи, що народилися на Південному Сахаліні, відносяться до Росії", - йдеться в документі для учасників програми Diversity Visa.

Як зазначає японська газета Hokkaido Shimbun, вимога до уродженців Південних Курил вказувати Японію в якості країни походження з'явилася в 2018 році.

МЗС Росії відреагував на вимогу і заявив, що Держдеп ставить під сумнів підсумки Другої світової війни, за якими острови відійшли СРСР.

Зазначимо, територіальний суперечка Росії та Японії про приналежність Південних Курил залишається не врегульованою з часів Другої світової війни. Японія оспорює приналежність Ітурупа, Кунашира, Шикотана і групи дрібних островів Хабомаї, які увійшли до складу СРСР після війни. Сторони досі не підписали мирний договір.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія розміщує ракети на Курильських островах поблизу Японії.

Новий прем'єр-міністр Японії Йосихиде Суга заявив, що продовжить зовнішньополітичний курс і має намір обговорювати з Росією приналежність Південно-Курильських островів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиЯпонія

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся