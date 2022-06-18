США призупинили продаж Україні чотирьох ударних безпілотників: у чому причина

Технічне заперечення проти продажу було висунуто в ході більш глибокої перевірки Управлінням з безпеки оборонних технологій Пентагону, якому доручено охороняти дорогі технології. Раніше план з продажу БПЛА був схвалений Білим домом.

Заперечення проти експорту безпілотників виникло через побоювання, що радар і обладнання для спостереження на безпілотниках можуть створити загрозу безпеці Сполучених Штатів, якщо вони потраплять в руки Росії. Джерела в Пентагоні повідомили, що це міркування було упущено з уваги при первинному розгляді, але спливло на переговорах в кінці минулого тижня.

Рішення про продовження угоди нині розглядається вищими інстанціями в Пентагоні, але терміни прийняття будь-якого рішення неясні. Одним з рішень могла б стати заміна існуючого радарного і сенсорного комплексу на спрощений варіант, але на його розробку і установку можуть піти місяці.

Чотири безпілотники Grey Eagle виробництва General Atomics спочатку призначалися для армії США. Згідно з офіційними документами, MQ-1C Grey Eagle коштують від 10 мільйонів доларів за екземпляр.