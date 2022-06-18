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США призупинили продаж Україні чотирьох ударних безпілотників: у чому причина

Фото: безпілотник MQ-1C Grey Eagle (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Робота адміністрації президента США Джо Байдена з підготовки операції з продажу Україні чотирьох ударних безпілотників MQ-1C Grey Eagle припинений через побоювання, що їх секретне обладнання для спостереження може потрапити в руки потенційного ворога - Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Технічне заперечення проти продажу було висунуто в ході більш глибокої перевірки Управлінням з безпеки оборонних технологій Пентагону, якому доручено охороняти дорогі технології. Раніше план з продажу БПЛА був схвалений Білим домом.

Заперечення проти експорту безпілотників виникло через побоювання, що радар і обладнання для спостереження на безпілотниках можуть створити загрозу безпеці Сполучених Штатів, якщо вони потраплять в руки Росії. Джерела в Пентагоні повідомили, що це міркування було упущено з уваги при первинному розгляді, але спливло на переговорах в кінці минулого тижня.

Рішення про продовження угоди нині розглядається вищими інстанціями в Пентагоні, але терміни прийняття будь-якого рішення неясні. Одним з рішень могла б стати заміна існуючого радарного і сенсорного комплексу на спрощений варіант, але на його розробку і установку можуть піти місяці.

Чотири безпілотники Grey Eagle виробництва General Atomics спочатку призначалися для армії США. Згідно з офіційними документами, MQ-1C Grey Eagle коштують від 10 мільйонів доларів за екземпляр.

Раніше ми писали, що адміністрація президента США Джо Байдена планує продати Україні чотири безпілотники MQ-1C Grey Eagle, які можуть бути озброєні ракетами Hellfire.

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