США пригрозили Турции санкциями за поддержку ХАМАСА и России, - WSJ

По словам американских чиновников, несмотря на санкции, введенные США против финансистов ХАМАС в последнее десятилетие, Турция разрешила инвестиционным компаниям, холдинговым компаниям, брокерам по недвижимости и множеству других предприятий этой группировки работать из Стамбула.

Правительство президента Турции Реджепа Эрдогана не признает ХАМАС террористической организацией, как это делают США. Оно проводит различие между военным и политическим крылом группировки и сомневается, что поток средств от бизнеса напрямую финансирует вооружение.

Что касается России, то, по словам американских чиновников, турецкие компании и частные лица рискуют получить целый ряд санкций за поставку в Россию товаров и услуг, запрещенных западным экспортным контролем.

Анкара играет на обеих сторонах в войне в Украине. Она оказывала поддержку Киеву, в том числе запрещала России укреплять свой черноморский флот, поставляла Украине оружие и способствовала экспорту украинского зерна, имеющего решающее значение для ее экономики и мировых поставок продовольствия.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одновременно стремился к расширению экономических связей с Россией - стратегия, которая помогла Анкаре получить столь необходимую иностранную валюту и дешевую энергию в период экономических потрясений.

Американские чиновники утверждают, что турецкие порты используются для обслуживания российских танкеров, попавших под санкции, и облегчения контрабанды оружия, а российские подставные компании и турецкие фирмы способствовали шестикратному росту экспорта так называемых товаров двойного назначения, необходимых кремлевским военным для ведения затяжной войны.

Издание сообщает, что на этой неделе американские чиновники встречались с руководителями турецких банков на брифингах за закрытыми дверями. Турецкие банки обязаны пресекать финансирование терроризма и подозрения в отмывании денег, чтобы сохранить доступ к долларовым финансовым рынкам США.

Война Израиля с ХАМАС

В начале октября боевики ХАМАС начали масштабное вторжение в Израиль. Они убивали и угоняли как военных, так и мирных жителей. В ответ Израиль объявил военную операцию против боевиков "Железные мечи".

В ее рамках ЦАХАЛ расширил наземную операцию в Секторе Газа. В регион были введены войска и техника.

Ранее президент Турции Раджем Тайип Эрдоган заявил, что поддерживает "ХАМАС", а Израиль является террористическим государством, стремящимся уничтожить Сектор Газа.

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