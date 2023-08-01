США пригрозили КНДР санкциями за поставку вооружения России

"Раньше мы ввели ряд санкций против Северной Кореи за разные действия", - напомнил представитель администрации США.

Миллер также подчеркнул, что Соединенные Штаты вводили санкции против лиц, компаний и стран по всему миру, которые помогали РФ в поставках вооружения и технологий для ведения войны против Украины.

"Мы без колебаний будем делать это в будущем", - заявил Миллер.

Санкции США против Северной Кореи

Соединенные Штаты за последние годы ввели против КНДР несколько пакетов экономических ограничений на фоне ядерной программы КНДР, а также военной помощи РФ после полномасштабного вторжения в Украину.

Так, Министерство финансов США объявило о введении новых санкций против юридических и физических лиц КНДР, связанных с кибератаками и незаконными действиями в онлайн-пространстве, позволяющими режиму в Пхеньяне получать прибыль из-за рубежа.