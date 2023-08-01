RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США пригрозили КНДР санкциями за поставку вооружения России

Фото: представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты применят новые санкции против Северной Кореи, или любой другой страны, которая обеспечивает военные потребности России.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг.

"Раньше мы ввели ряд санкций против Северной Кореи за разные действия", - напомнил представитель администрации США.

Миллер также подчеркнул, что Соединенные Штаты вводили санкции против лиц, компаний и стран по всему миру, которые помогали РФ в поставках вооружения и технологий для ведения войны против Украины.

"Мы без колебаний будем делать это в будущем", - заявил Миллер.

Санкции США против Северной Кореи

Соединенные Штаты за последние годы ввели против КНДР несколько пакетов экономических ограничений на фоне ядерной программы КНДР, а также военной помощи РФ после полномасштабного вторжения в Украину.

Так, Министерство финансов США объявило о введении новых санкций против юридических и физических лиц КНДР, связанных с кибератаками и незаконными действиями в онлайн-пространстве, позволяющими режиму в Пхеньяне получать прибыль из-за рубежа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиКНДР