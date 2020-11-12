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США пригрозили Китаю санкціями через відсторонення депутатів у Гонконгу

Автор: Артур Родивилов

Радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Роберт О'Браєн заявив, що Пекін порушив міжнародні зобов'язання по Гонконгу, усунувши чотирьох опозиційних депутатів Законодавчої ради. Він пригрозив Китаю новими заходами.

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Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті Білого дому.

В документі наголошується, що США продовжать використовувати всі можливі способи для виявлення і введення санкцій проти тих, хто відповідає за знищення свободи Гонконгу.

"Недавні дії Пекіна, які дискваліфікували законодавців з законодавчої ради Гонконгу, що підтримують демократію, не залишають жодних сумнівів, що Комуністична партія Китаю відкрито порушила свої міжнародні зобов'язання відповідно до китайсько-британської спільної декларації та свої обіцянки народу Гонконгу, в тому числі і відповідно до основного закону", - йдеться в заяві

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки раніше ввели санкції проти 11 гонконзьких чиновників за сприяння обмеження автономії Гонконгу. Під санкції потрапила голова автономного регіону Керрі Лам.

Раніше пакет санкцій проти Китаю за обмеження автономії Гонконгу прийняла Рада Євросоюзу; обмеження, зокрема, стосуються експорту обладнання і технологій, які можуть використовуватися для репресій в Гонконзі.

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