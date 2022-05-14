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США пригрозили іноземним банкам санкціями за допомогу Росії

Адевале Адейемо (Фото: mshale.com)
Автор: Константин Широкун

Заступник міністра фінансів США Адевале Адейемо провів приватну зустріч з представниками міжнародних фінансових організацій, щоб роз'яснити їм наслідки допомоги Росії в обході міжнародних санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times.

"Якщо ви надаєте матеріальну підтримку особі або організації, що знаходиться під санкціями, ми можемо поширити на вас наш режим санкцій і використовувати наші інструменти, щоб притиснути вас", - заявив американський чиновник.

За його словами, навіть якщо фінансові установи базуються в країнах, які не ввели обмеження проти Росії, це не означає, що компанії "недоторканні", якщо порушать санкції США і Європи.

Раніше ми повідомляли, що Великобританія ввела санкції проти Кабаєвої, сім'ї та колишньої дружини Путіна. Британський уряд посилює тиск на Путіна і його найближче оточення, в тому числі шляхом санкцій проти його "гаманців" і членів сім'ї.

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