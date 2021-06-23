В США засудили екс-перекладача Пентагону за шпигунство для терористів

Томпсон визнала, що передавала секретну інформацію про американську оборону громадянину Лівану, щоб той надав її ліванській "Хезболлі".

"Рішення обвинуваченої допомогти іноземної терористичної організації було зрадою, яке поставило під загрозу життя тих самих американських чоловіків і жінок на поле бою, які служили разом з нею понад десять років", - сказав прокурор.

За версією слідства, Томпсон почала працювати на ліванських терористів у 2017 році. З того часу вона встигла попрацювати на закордонному військовому об'єкті США, де їй було довірено надсекретне дозвіл органів державної безпеки, а також на об'єкті оперативної групи спеціальних операцій в Іраку.

Шпигунку затримали 27 лютого 2020 року після того, як вона використала свій доступ до секретної інформації національної оборони, щоб повідомити своєму спільнику особистості принаймні восьми американський таємних агентів.