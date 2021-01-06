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У США перервали засідання Конгресу щодо затвердження підсумків виборів президента

Автор: Анастасия Рокитна

Віце-президент США Майкл Пенс оголосив, що спільне засідання палат Конгресу переривається. Воно призупинене у зв'язку із запереченнями республіканців.

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Про це повідомляє CNN.

Сенат і Палата представників зараз кожна окремо проведуть засідання, на яких обговорюватимуть скаргу на підсумки виборів в Арізоні. Згідно з процедурою, ці обговорення можуть тривати до двох годин.

Зазначимо, сьогодні Конгрес зібрався на засідання, щоб офіційно підрахувати голоси Колегії вибірників на виборах президента США.

Раніше американський лідер Дональд Трамп закликав віце-президента Майка Пенса відхилити голоси вибірників у спірних штатах.

Також РБК-Україна писало, що Трамп під час акції у Вашингтоні заявив, що ніколи не визнає поразки на виборах президента США.

Більш того, він заявив, що готовий влаштувати "пекельну битву" за президентський пост, якщо демократи "захоплять" Сенат і Білий дім.

Прогноз погоди
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