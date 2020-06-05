США не припинять санкції проти Росії за Крим і Донбас, - посол

Сполучені Штати будуть продовжувати санкції відносно Росії через анексію Криму стільки, скільки потрібно. Про це заявив посол США в Організації безпеки і співробітництва у Європі (ОБСЄ) при Відні, коментуючи нещодавнє затримання Росією українського військового.

Заява посла опублікована на сайті місії США в ОБСЄ.

Штати, за словами Гілмора, сильно стурбовані повідомленнями про черговий факт агресії з боку Росії.

"Ми закликаємо Росію повернути повний контроль над Кримом Україні та негайно звільнити всіх українців, яких вона несправедливо посадила у в'язницю", - заявив посол.

Гілмор зазначив, що ОБСЄ фіксує всі етапи російської мілітаризації Кримського півострова, Чорного і Азовського морів. Посол не упустив також фактів порушення Росією четвертої Женевської конвенції - це проведення призовної кампанії, під час якої майже 24 тисячі жителів Криму включили до складу Збройних сил Росії.

Крім того, зафіксовано, що понад 100 жителів Криму окупаційна влада притягла до відповідальності за відмову служити в російській армії. Крім того, на півострові триває переслідування кримських татар. Все це не дає приводу говорити про скасування санкцій.

"Санкції, пов'язані з Кримом, будуть діяти до тих пір, поки Росія не поверне Україні повний контроль над півостровом", - підкреслив Гілмор.

Також він згадав ситуацію на Донбасі, пославшись на звіти місії ОБСЄ, в яких повідомляється про тисячі випадків порушень режиму припинення вогню щотижня.

Гілмор звинуватив Росію в смертях понад 13 тисяч жителів Донбасу за всі роки агресії проти України і закликав РФ "проявити політичну волю, щоб покласти край конфлікту".

"Ми приєднуємося до наших європейських та інших партнерів у підтвердженні того, що наші санкції проти Росії будуть залишатися в силі до тих пір, поки РФ повністю не виконає свої мінські зобов'язання", - підкреслив американський посол в ОБСЄ.

Нагадаємо, 3 червня в Криму Київський районний суд Сімферополя заарештував військового Збройних сил України Євгена Добринського на місяць, звинувативши його в нібито незаконному перетині кордону.