США припиняють експорт військових товарів у Гонконг, визнаючи вплив Китаю

Фото: Майк Помпео (twitter/statedeptspox)

У сша побоюються, то їх розробки для Гонконгу потраплять в руки китайської влади

Сполучені Штати припиняють експорт військових товарів у Гонконг, більше не розглядаючи цей адміністративний район окремо від Китаю. Рішення прийняли у Державному департаменті у понеділок, 29 червня.

Про це оголосив держсекретар США Майк Помпео, передає сайт Держдепу.

Він заявив, що Сполучені Штати вживають такі заходи через те, що Китай просуває закон про безпеку, який у підсумку обмежить свободи Гонконгу і посилить вплив Пекіну на це місто.

"Ми більше не можемо розрізняти експорт товарів подвійного призначення в Гонконг або материковий Китай... Ми не можемо ризикувати тим, що такі предмети потраплять до рук Народно-визвольної армії, головна мета якої - підтримувати диктатуру Комуністичної партії Китаю будь-якими необхідними засобами", - сказав Помпео.

Тепер американське Міністерство торгівлі, у свою чергу, перестане проводити розрізнення між Гонконгом та Китаєм щодо так званих американських товарів подвійного призначення, які використовуються як у військових, так і в цивільних цілях.

У списку товарів, які перестануть постачати в Гонконг - різні предмети, починаючи від вдосконалених боєприпасів і закінчуючи військовою технікою.

Помпео оголосив про рішення через кілька годин після того, як Китай, у свою чергу, обмежив видачу віз американцям у Гонконг.

Сполучені Штати очолили глобальний спротив з приводу запропонованого Пекіном закону про безпеку, який заборонив би підривну діяльність і мітинги в Гонконзі.

Нагадаємо, нещодавно Сенат США підтримав санкції стосовно окремих осіб і компаній Китаю, які підтримують обмеження автономії Гонконгу.

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Автор: Виталия Мазур