RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

США пред'являть звинувачення українцю в кібервимогательстві

Автор: Дмитрий Кузнецов

США пред'являть звинувачення в кібервимоганні громадянину України Ярославу Васинському. У жовтні його затримали в Польщі за підозрою в причетності до хакерської атаки на американську компанію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.

За його даними, влада США підозрює українця і громадянина Росії в причетності до хакерської атаки на американську компанію в липні з використанням програми-вимагача REvil. Фірма, що зазнала нападу, у Флориді розробляє програмне забезпечення Kaseya, яка заразила до 1,5 тисячі підприємств по всьому світу.

Очікується, що Васинського і росіянина звинуватять у змові з метою здійснення шахрайства і відмиванні грошей. Американська влада планує конфіскувати 6 млн доларів, які вони отримали від своїх жертв.

Телеканал зазначає, що українець був минулого місяця заарештований у Польщі. За його інформацією, Васинський утримується під вартою в очікуванні екстрадиції в США.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиПольшаКібератака