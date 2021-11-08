США пред'являть звинувачення українцю в кібервимогательстві

США пред'являть звинувачення в кібервимоганні громадянину України Ярославу Васинському. У жовтні його затримали в Польщі за підозрою в причетності до хакерської атаки на американську компанію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN .

За його даними, влада США підозрює українця і громадянина Росії в причетності до хакерської атаки на американську компанію в липні з використанням програми-вимагача REvil. Фірма, що зазнала нападу, у Флориді розробляє програмне забезпечення Kaseya, яка заразила до 1,5 тисячі підприємств по всьому світу.

Очікується, що Васинського і росіянина звинуватять у змові з метою здійснення шахрайства і відмиванні грошей. Американська влада планує конфіскувати 6 млн доларів, які вони отримали від своїх жертв.

Телеканал зазначає, що українець був минулого місяця заарештований у Польщі. За його інформацією, Васинський утримується під вартою в очікуванні екстрадиції в США.