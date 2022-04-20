У США попередили, що РФ може атакувати маршрути, які використовують для постачання зброї

У Пентагоні вважають, що Росія може атакувати маршрути, які використовують для постачання зброї. Таким чином РФ хоче уповільнити західні поставки озроєння в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Представники Пентагону відзначили, що Росія нечасто завдавала ударів по рухомих цілях, таким як колони або залізничні перевезення. Однак російська армія може спробувати зруйнувати мости, дороги і рейки, по яких в Україну доставлялася зброя і припаси.
При цьому американські чиновники додали, що навіть якщо окупантам вдасться завдати удару по цих маршрутах, вони не зможуть повністю зупинити поставки.
Нагадаємо, вчора у Нідерландах заявили про нові поставки важкого озброєння Україні.
Крім того, прем'єр Британії пообіцяв посилити артилерійську підтримку Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.