США попередили про подорожчання нафти, якщо не обмежити ціни на російське паливо

Міністр фінансів США Джанет Йеллен обговорить з міністром фінансів Японії Шунічі Судзукі реалізацію пропозиції США про верхню цінову стелю і розвиток світової економіки, коли вони зустрінуться у вівторок, сказав чиновник.

Мета полягала в тому, щоб встановити ціну на рівні, що покриває граничні витрати виробництва в Росії, щоб Москва була зацікавлена в продовженні експорту нафти, але не на досить високому рівні, щоб дозволити їй фінансувати війну проти України, сказав чиновник.

За словами чиновника, Японські офіційні особи висловили стурбованість з приводу того, що цінова межа була встановлена занадто низькою, але не відкинули потенційний діапазон цін від 40 до 60 доларів за барель.

Йеллен використовує свою першу поїздку в Індо-Тихоокеанський регіон в якості міністра фінансів, щоб заручитися підтримкою запропонованого обмеження цін на російську нафту і відповісти на питання про його ефективність, якщо Індія, Китай та інші країни, що купують дешеву російську нафту, не братимуть участі в проекті.

Сполучені Штати та інші багаті країни "Великої сімки" - Великобританія, Канада, Німеччина, Франція, Італія і Японія, а також Європейський Союз - в червні домовилися вивчити питання про введення обмеження, щоб скоротити доходи Москви і спустошити її військовий бюджет, але подробиці поки опрацьовуються.

Оскільки Європейський Союз готується ввести поетапне ембарго на російську нафту і заборонити морське страхування для всіх танкерів, що перевозять російську нафту, очікується, що Великобританія підтримає цей крок. Йеллен розглядає обмеження як спосіб зберегти потік нафти і запобігти подальшому зростанню цін, який може призвести до рецесії.