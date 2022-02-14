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США попередили, що Китай не зможе компенсувати втрати РФ від санкцій

Автор: Артур Родивилов

Китай не зможе значно пом'якшити збиток, який завдали б Росії санкції західних країн. Їх можуть ввести в разі загострення ситуації в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова помічника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана в ефірі CBS.

За словами Саллівана, на провідні демократичні країни припадає близько 50% світової економіки, тоді як на Китай і Росію 20%.

"Китай не зможе компенсувати Росії ті втрати, яких вона зазнає в разі введення Сполученими Штатами і їх союзниками економічних заходів", - сказав Салліван.

Нагадаємо, американська компанія Maxar Technologies оприлюднила нові супутникові знімки з яких помітно, що Росія продовжує перекидати війська та техніку до окупованого Криму та Білорусі, де від учора тривають навчання.

При цьому, президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація з безпекою в Україні не змінюється. Коментуючи нагромадження російських військ на кордоні, він заявив, що не бачить нічого нового.

Зазначимо, наприкінці січня американське видання Bloomberg розповіло, що лідер Китаю Сі Цзіньпін міг попросити президента Росії Володимира Путіне не нападати на Україну під час Олімпіади в Пекіні.

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