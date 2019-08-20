США попередили Грецію про наслідки сприяння іранському танкеру

Сполучені Штати Америки повідомили уряд Греції про свою "сувору позицію" щодо іранського танкера, який вирушив до Греції в понеділок після того, як був звільнений з-під варти Гібралтаром. Про це заявив високопоставлений працівник Держдепу, передає РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

У Вашингтоні вважають, що танкер планує доставити нафту в Сирію в інтересах Корпусу Вартових Ісламської революції (КВІР).

"Будь-яке зусилля з надання допомоги танкеру може розглядатися як надання матеріальної підтримки організації, яку США вважають терористичною", - заявили в Держдепі.

Чиновник додав, що танкер допомагає Корпусу ісламської революційної гвардії, який Сполучені Штати вважають терористичною організацією, транспортуючи нафту в Сирію.

Він підкреслив, що Сполучені Штати заявили про свою "сувору позицію" грецькому уряду, а також усім портам Середземномор'я щодо надання будь-якого сприяння танкеру.

Корабель Adrian Darya 1, раніше відомий як The Grace 1, залишив район Гібралтару пізно в неділю.

Система відстеження руху кораблів Refinitiv показує, що судно прямує в грецьку Каламату, і має прибути в порт призначення наступної неділі.

Нагадаємо, раніше британська заморська територія Гібралтар відмовила США у вимозі повторно заарештувати іранський танкер Grace 1. Після цього іранський танкер, якого затримали минулого місяця за підозрою в доставці нафти в Сирії, відплив із акваторії Гібралтару. При цьому він був перейменований в Adrian Darya.