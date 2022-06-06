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США попередили 14 країн про спроби продати їм викрадене українське зерно, - NYT

Фото: США попередили 14 країн про спроби продати їм викрадене українське зерно (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Адміністрація президента США Джо Байдена направила листи владам щонайменше 14 країн світу. Попередила їх про те, що Росія намагається продати їм викрадене з України зерно.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Серед країн, які отримали попередження США:

  • 10 країн Африки;
  • Пакистан;
  • Туреччина;
  • Бангладеш;
  • Шрі-Ланка.

Згідно з даними США, йдеться про 500 тисяч тонн української пшениці, вартість якої оцінюється в 100 млн доларів. Зерно було вивезено наземним шляхом з України до тимчасово окупованого Криму, після чого його завантажили на судна.

Також зазнається, що з Керчі до Середземного моря курсують щонайменше три судна, які займаються експортом викраденого зерна, це:

  • "Матрос Кішка";
  • "Матрос Позинич";
  • "Михайло Ненашев".

Видання додає, що багато країн імовірно проігнорують погрози від США, оскільки, наприклад, в Африці є країни, які історично віддають перевагу співпраці з Росією, а також є й ті, які побоюються голоду.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в США заявили, що для відновлення експорту зерна з України важливо припинити блокаду морських портів.

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