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Facebook не знайшов ознак втручання РФ у референдум по Brexit

Новини » Політика    25.06.2019 - 07:41
Facebook не знайшов ознак втручання РФ у референдум по Brexit
Ілюстративне фото (Jack Taylor/Getty Images)

Компанія провела внутрішній аналіз наявних даних

Керівництво Facebook не має "жодних доказів" російського втручання у хід референдуму щодо виходу Великобританії з ЄС (Brexit) у червні 2016 року за допомогою цієї соцмережі. Про це пише DW. 

Директор з комунікацій, віцепрезидент Facebook Ніколас Клегг заявив, що компанія провела внутрішній аналіз наявних даних і не виявила жодної "істотної спроби" з боку зовнішніх сил вплинути на результат голосування.

За словами колишнього віцепрем'єра Великобританії, який з жовтня 2018 року працює у Facebook, є спокуса пояснювати політичний землетрус в Сполученому Королівстві "змовою". Однак Клегг вважає, що скептичні настрої британців щодо членства в ЄС мають "більш глибоке коріння".

Як відомо, референдум щодо виходу Великобританії з ЄС відбувся 23 червня 2016 року. Тоді 51,9 відсотка британців підтримали Brexit.

Нагадаємо, газета Financial Times, посилаючись на звіт Єврокомісії та її зовнішньополітичного підрозділу, писала, що пов'язані з Російською Федерацією зловмисники намагалися втрутитися у хід виборів до Європейського парламенту, які відбулися у травні 2019 року.

Раніше РБК-Україна писало, що Генпрокурор США Вільям Бар заявив, що РФ втручалася в американські вибори 2016 року, але штаб Дональда Трампа не брав участі у цій діяльності. 

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