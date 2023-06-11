В США представили новую боевую машину пехоты: подробности

Боевую машину представили на этой неделе в Пентагоне. Отмечает, что она напоминает нечто среднее между советской "БМП-2" и небольшим танком "Абрамс".

"M10 Booker – это бронированная машина, которая предназначена для поддержки наших боевых групп пехотной бригады путем подавления и разрушения укреплений, пушечных систем и траншей, а затем дополнительно обеспечивает защиту от бронетехники противника", – отметил генерал-майор Гленн Дин.

Башню для техники будут производить в Огайо, корпуса - в Мичигане, а собирать в Алабаме. Когда производство будет выведено на полную мощность, армия планирует производить три новых M10 ежемесячно.

Производство транспортных средств началось в начале 2023, а армия ожидает первую поставку в 2024 году. Полный батальон из 42 боевых машин Booker Combat Vehicles ожидается до конца 2025 года, в конце концов на вооружение планируется поставить более 500 единиц.

В то время когда армия выставляет на вооружение новые БМП для повышения мобильности, будет приветствоваться добавление батальйона тяжеловооруженных и бронированных машин, которые бригады могут использовать для дополнительной мощности. И новый дивизион M10 будет сопровождать новое пехотное подразделение, хотя деталей того, где и когда не сообщают.

БМП названа в честь двух солдатов

Боевая машина Booker Combat Vehicle названа в честь двух человек. Солдата Роберта Букера, награжденного Почетной медалью после того, как он погиб в бою под сильным пулеметным огнем в Тунисе 9 апреля 1943 года во время Второй мировой войны.

И в честь штабного сержанта Стивена Букера, погибшего в бою в Ираке 5 апреля 2003 во время свержения правительства Саддама Хуссейна в Багдаде. Он был награжден Крестом "за отличные заслуги".