США застерегли Туреччину від закупівлі в РФ С-400

У США пригрозили Туреччині "серйозними наслідками" через дані закупівлі

Исполняющий обязанности пресс-секретаря Пентагона Чарльз Саммерс пригрозил Турции "серьезными последствиями" в отношениях с США в том случае, если она закупит российские зенитные ракетные системы С-400. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Examiner.

Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар анонсировал развертывание российских зенитных ракетных систем С-400

"Если Турция возьмет С-400, это приведет к серьезным последствиям с точки зрения наших военных отношений с ней", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на данный момент ВВС Турции изучают, в каких регионах лучше всего разместить установки.

Напомним, ранее сообщалось, что Турция может в будущем рассмотреть варианты закупки у России зенитных ракетных систем С-500.

В то же время Эрдоган отметил, что сделка по поставкам ракетных систем С-400 уже завершена. Он также допустил совместное производство Россией и Турцией комплексов С-400.