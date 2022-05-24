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У США запропонували пом'якшити екологічні вимоги до бензину заради зниження цін, - ЗМІ

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Вашингтон, Вівторок 24 травня 2022 03:45
У США запропонували пом'якшити екологічні вимоги до бензину заради зниження цін, - ЗМІ Заправка паливом (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Адміністрація США розглядають можливість скасування низки екологічних нормативів щодо бензину з метою зниження цін на нього на внутрішньому ринку. За інформацією інформованих джерел, остаточне рішення на даний рахунок поки не прийнято.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У США екологічні вимоги наказують нафтопереробним підприємствам уникати використання недорогих компонентів при виробництві літнього бензину, таких як бутан. Однак у Білому домі вивчають можливість припинення дії цієї Угоди з метою зниження витрат на випуск палива і деяка зміна роздрібних цін.

Наприкінці березня Байден прийняв рішення про найбільше в історії вивільнення запасів нафти зі стратегічних запасів США. Повідомлялося, що Вашингтон буде виводити на ринок в середньому по мільйону додаткових барелів на день щодня протягом наступних шести місяців.

Ослаблення долара США призвело до зростання цін на нафту у понеділок, оскільки це робить нафту дешевшою для покупців, які володіють іншими валютами.

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