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США запропонували допомогу Франції у відновленні Нотр-Даму

Новини » Надзвичайні події    16.04.2019 - 20:14
США запропонували допомогу Франції у відновленні Нотр-Даму
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/ thejointstaff)

У Білому домі переконані, що Нотр-Дам продовжуватиме служити символом Франції

Сполучені Штати Америки запропонували Франції допомогу в відновленні Нотр-Дам де Парі після пожежі. Про це йдеться в заяві на сайті Білого дому

У США заявили, що стоять поруч з Парижем і мільйонами відвідувачів з усього світу, які шукали розраду в цій знаковій структурі. 

Також у Білому домі переконані, що Нотр-Дам продовжуватиме служити символом Франції.

"Франція є найстарішим союзником Сполучених Штатів, і ми з вдячними серцями пам'ятаємо дзвони Нотр-Дама 12 вересня 2001 року в урочистій визнання трагічних нападів 11 вересня на американську землю. Сьогодні ми стоїмо з Францією і пропонуємо нашу допомогу в реабілітації цього незамінного символу західної цивілізації. Vive la France!", - йдеться в заяві.

Раніше повідомлялося, що на відновлення Нотр-Дам де Парі за добу зібрали понад 600 млн євро.

У свою чергу президент Франції Еммануель Макрон заявив, що собор буде відновлений. За словами Макрона, пожежа стала ударом для цілої нації. У прокуратурі зазначили, що не знайшли ознак навмисного підпалу Нотр-Дама.

Нагадаємо, вчора ввечері 15 квітня у Франції загорівся Собор Паризької Богоматері. Унаслідок пожежі впав шпиль та завалився дах. Пожежу гасили протягом 12 годин.

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