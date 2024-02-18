США работают над планом ответа на "угрозу нацбезопасности" от РФ, - конгрессмен

"Мы встретились с Джейком Салливаном (советником президента США по нацбезопасности - ред.), и он начал разрабатывать план, который, я надеюсь, станет ответом на это (угрозу национальной безопасности США – ред.)", - сказал Тернер в эфире NBC News.

По словам Тернера, эта угроза очень серьезная, но он не смог ни подтвердить, ни опровергнуть, что она связана с намерениями РФ вывести в космос ядерное оружие, о чем ранее сообщали американские СМИ.

"Угроза очень серьезная. Я рад, что администрация (президента США – ред.) начинает принимать меры", - отметил он.

Угроза нацбезопасности США

Напомним, на этой неделе в комитете разведки Палаты представителей США заявили о существовании серьезной угрозы "национальной безопасности" США, но никаких деталей не раскрыли. Позже эту информацию подтвердил советник президента США Джейк Салливан.

Телеканал ABC News со ссылкой на собственные источники писал, что эта "угроза нацбезопасности" может быть связана с планами России вывести в космос ядерное оружие для его использования против спутников.

Позже телеканал CNN узнал детали разработки Россией ядерного космического оружия и рассказал, чем это чревато.

В то же время, президент США Джо Байден успокоил американцев, что сегодня ядерной угрозы для США нет.

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