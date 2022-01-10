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США не дозволять іншим країнам зачинити двері в НАТО, - Шерман

Автор: Мілан Лєліч

Сьогодні завершились перші переговори між США й Російською Федерацією щодо "гарантій безпеки", які запропонував Кремль. Штати наголосили на тому, що не дозволять іншими країнами зачиняти двері в НАТО.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Ми нікому не дозволимо зачинити політику відкритих дверей НАТО", - заявила перший заступник держсекретаря США Уенді Шерман.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогоднішні переговори між США й Росією тривали майже вісім годин.

Зокрема, в ході підсумків переговорів, Шерман наголосила на тому, що сигналом до деескалації ситуації на кордоні України стане відведення російських військ на місця їх дислокації.

Росія ж, зі свого боку, вимагає від НАТО відмовитись від країн, які вступили в Альянс після 1997 року.

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