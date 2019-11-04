США вимагають правосуддя у справі про вбивство Гандзюк

Фото: Вільям Тейлор (УНІАН)

Тимчасовий повірений у справах США Вільям Тейлор вшанував пам'ять Гандзюк

Тимчасовий повірений у справах США Вільям Тейлор вимагає правосуддя по справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк. Про це йдеться у відеозверненні Тейлора на сторінці посольства США в Україні в Twitter.

Повідомляється, що Тейлор вшанував пам'ять Гандзюк, яка загинула 4 листопада 2018 року.

"Сьогодні ми з сумом згадуємо про річницю смерті Катерини Гандзюк, яка померла рік тому у цей день. Вона була справжньою жінкою великої відваги. Вона присвятила своє життя Україні. Ми вимагаємо правосуддя для Катерини та її сім'ї. Ми пам'ятаємо Катерину і працюємо для того, щоб Україна стала тією країною, заради якої вона поклала своє життя", - йдеться в заяві Тейлора.

Тимчасовий повірений у справах США Тейлор вшановує пам'ять Катерини Гандзюк, життя якої трагічно обірвалось у цей день рік тому через її прагнення викорінити корупцію та правопорушення, а також побудувати світле майбутнє для України:https://t.co/vYa3k0gxXL — U. S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 4, 2019

Нагадаємо, Франція і Німеччина очікують від українських правоохоронців винесення вироку замовникам нападу на Гандзюк.

Також РБК-Україна повідомляло, що СБУ і Генеральна прокуратура найближчим часом інформуватимуть суспільство про нові вагомі результати у справі Катерини Гандзюк. Кримінальне провадження про напад на Гандзюк передано в СБУ в листопаді 2018 року і в даний час слідству відоме реальне коло осіб, які можуть бути причетні до замовлення.