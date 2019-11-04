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США потребовали правосудия по делу об убийстве Гандзюк

Новости » Общество     04.11.2019 - 16:33
США потребовали правосудия по делу об убийстве Гандзюк
Фото: Уильям Тейлор (УНИАН)

Временный поверенный в делах США Уильям Тейлор почтил память Гандзюк

Временный поверенный в делах США Уильям Тейлор требует правосудия по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом говорится в видеообращении Тейлора на странице посольства США в Украине в Twitter.

Сообщается, что Тейлор почтил память Гандзюк, которая погибла 4 ноября 2018 года.

"Сегодня мы с грустью вспоминаем о годовщине смерти Екатерины Гандзюк, которая умерла год назад в этот день. Она была настоящей женщиной большой отваги. Она посвятила свою жизнь Украине. Мы требуем правосудия для Екатерины и ее семьи. Мы помним Екатерину и работаем для того, чтобы Украина стала той страной, ради которой она положила свою жизнь", - говорится в заявлении Тейлора.

Напомним, Франция и Германия ожидают от украинских правоохранителей вынесения приговора заказчикам нападения на Гандзюк.

Также РБК-Украина сообщало, что СБУ и Генеральная прокуратура в ближайшее время проинформируют общество о новых весомых результатаз в деле Екатерины Гандзюк. Уголовное производство о нападении на Гандзюк передано в СБУ в ноябре 2018 года и в настоящее время следствию известен реальный круг лиц, которые могут быть причастны к заказу.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиправосудиеЕкатерина Гандзюк
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