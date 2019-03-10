США зажадали від Індії зупинити закупівлю венесуельської нафти

США заявили, що Індія повинна стати на бік венесуельського народу

Спецпосланник США в Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Соединенные Штаты требуют от правительства Индии прекратить закупку венесуэльской нефти, которая является самым главным источником дохода для правительства действующего президента Николаса Мадуро, против которого США намерены ужесточить санкции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы заявили, что они не должны помогать этому режиму, а должны стать на сторону венесуэльского народа", - заявил Абрамс.

Также он рассказал, что администрация президента США Дональда Трампа обратилась с таким же посланием и привела подобные аргументы и для иностранных банков и частных компаний, которые ведут дела с правительством Мадуро. Дипломат заявил, что они использовали американский подход "споров, уговоров и убеждений".

Также на Индию оказывают давление региональные союзники, которые выступали в поддержку лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что США ввели новые санкции против Венесуэлы. В список санкций попали министр нефти Венесуэлы и глава венесуэльской госкомпании PDVSA Мануэль Кеведо, который с 1 января 2019 года занимает пост президента ОПЕК.