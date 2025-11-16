RU

В США попал в аварию кортеж Вэнса: что известно

Фото: Джей Ди Вэнс (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В пятницу вечером, 14 ноября, кортеж вице-президента США Джей Ди Вэнса попал в аварию. В результате происшествия пострадал полицейский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Как пишет издание, инцидент произошел в Мэривилле, штат Теннеси. В тот день полицейский внедорожник из кортежа Вэнса попал в аварию во время сопровождения американского вице-президента.

В результате аварии сотрудник полиции Джастин Браун получил тяжелые травмы. Его доставили в больницу в критическом состоянии, а утром в субботу ему сделали операцию.

"Мы безмерно благодарны тем людям, чья быстрая реакция спасла жизнь офицеру полиции Брауну прошлой ночью. Вы настоящие герои", - заявил в субботу начальник Мэривилла Тони Крисп.

Тем временем представитель Секретной службы США подтвердил ABC News, что в кортеже находился Вэнс.

"Секретная служба США внимательно следит за серьезным дорожно-транспортным происшествием с участием сотрудников местных правоохранительных органов, которое произошло сегодня вечером в Мэривилле, штат Теннесси, когда они обеспечивали движение автомобильного кортежа", - сказала агент Кэтрин Пирс.

Она уточнила, что "охраняемые лица не пострадали в результате этого инцидента", добавив слова соболезнования.

"Мы соболезнуем этим офицерам, их семьям и их ведомствам", - заявила Пирс.

Напомним, буквально в прошлом месяце с кортежем Вэнса тоже произошел инцидент. Во время учений морской пехоты в Калифорнии взорвался снаряд, из-за чего осколки повредили мотоцикл из кортежа Вэнса и автомобиль дорожного патруля.

После случившегося Корпус морской пехоты немедленно приостановил стрельбы и инициировал внутреннее расследование.

