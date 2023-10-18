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США посоветовали своим чиновникам не выходить на улицы во время протестов в Турции

Среда 18 октября 2023 21:53
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США посоветовали своим чиновникам не выходить на улицы во время протестов в Турции Иллюстративное фото: США посоветовали своим чиновникам не выходить на улицы во время протестов в Турции (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты Америки советуют своим чиновникам минимизировать нахождение на улицах Турции из-за угрозы насилия во время протестов, связанных с событиями в Израиле и Газе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"В течение следующих нескольких недель по всей Турции ожидаются большие демонстрации, связанные с событиями в Израиле и Газе. Любое собрание, даже имеющее целью быть мирным, может перерасти в эскалацию и стать насильственным. Акции протеста могут привести к усиление присутствия полиции, перекрытие дорог и перебоев в движении", - говорится в сообщении власти чиновникам.

Кроме того, Штаты решили на время закрыть свое консульство в Адане. Оно "останется закрытым для публики до последующего сообщения".

Что этому предшествовало

После того, как террористы ХАМАС атаковали Израиль со стороны сектора Газа, боевики захватили заложников и убили тысячи гражданских.

При этом в ХАМАСе заявили о готовности отпустить заложников в случае прекращения ударов по Сектору Газа.

Добавим, что США, вероятно, решили отправить к берегам Израиля более 4 тысяч моряков и морпехов , подготовленных к выполнению широкого спектра задач, включая некоторые спецоперации.

При этом ранее WSJ сообщало, что для потенциального развертывания в Израиле США уже отобрали 2 тысячи военных .

США также решили направить к берегам Израиля два своих авианосца с сопровождающими их кораблями.

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Турция Соединенные Штаты Америки Израиль Сектор Газа
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