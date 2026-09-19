США предупредили союзников о задержках поставок ракет и ключевых вооружений до 5 лет, - СМИ

США предупредили союзников, что поставки ключевых видов вооружения могут задерживаться на срок до пяти лет из-за дефицита ракет и необходимости пополнить собственные запасы после войны с Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам американских чиновников, несколько европейских стран уже ожидают переноса сроков поставки ракетных систем и средств противовоздушной обороны.

В частности, Германия обратилась в Вашингтон с просьбой ускорить поставки крылатых ракет большой дальности Tomahawk и наземных пусковых установок Typhon.

Однако из-за истощения американских запасов производитель Tomahawk, компания Raytheon, вряд ли сможет выполнить этот заказ в ближайшие пять лет.

Два других американских чиновника рассказали Bloomberg, что некоторые восточноевропейские страны, зависящие от американских систем вооружения, также столкнулись с задержками поставок.

Как это влияет на Украину

Проблема с американскими запасами напрямую касается и Украины, которая просит США предоставить дополнительные ракеты-перехватчики для систем Patriot накануне зимы.

Решение Пентагона отдавать приоритет пополнению собственных запасов усложняет возможность быстро увеличить поставки Patriot Украине.

Вопрос усиления украинской ПВО должен стать одной из тем переговоров европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом во время встреч в Нью-Йорке на следующей неделе.

Трамп ранее заявлял, что США обсуждают с Украиной два варианта: передать Киеву менее современную версию Patriot или разрешить европейским странам производить эти системы по американским лицензиям.

Сколько ракет потратили США

По оценкам, во время войны с Ираном США использовали более половины своих самых современных ракет-перехватчиков Patriot, около трети запасов Tomahawk и около половины высокоточных ударных ракет и перехватчиков THAAD.

Бюджетное управление Конгресса США оценивает, что с июня 2025 г. американские военные могли использовать до двух третей запасов ракет-перехватчиков противоракетной обороны.

В Пентагоне сочли, что масштабное использование боеприпасов привело к стратегическому дефициту запасов и выявило проблемы с производственными мощностями.

Пока американские чиновники работают над накоплением запасов критически важных компонентов и боеприпасов, а также сокращением сроков их производства.

В то же время, оборонные компании наращивают производство. В частности, Lockheed Martin планирует увеличить годовой выпуск самых современных ракет PAC-3 MSE для Patriot РБК примерно с 600 до 2000 единиц.