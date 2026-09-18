Посол США при НАТО назвал главную причину задержки ракет Patriot для Украины
Главным ограничением поставок Украине ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot является нехватка мировых производственных мощностей. Поэтому имеющихся запасов вооружения недостаточно для нынешних нужд.
Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Витакер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
Проблема производственных мощностей
По словам Витакера, спрос на ракеты со стороны союзников сейчас существенно превышает предложение. Решением этой проблемы должно стать наращивание производства как в Соединенных Штатах, так и Европе.
"Эти ракеты очень специализированы, их производство требует времени - головки самонаведения и все другие компоненты. Но противоракетная оборона важна", - отметил дипломат.
Он добавил, что США и союзники согласовывают детали относительно экспортных лицензий и прав интеллектуальной собственности для запуска совместного производства ракет Patriot в Украине.
Однако это вопрос долгосрочной перспективы, который не решит проблему защиты неба этой зимой.
Рост гибридных угроз
Витакер отметил, что Россия становится все более агрессивной и на большие риски на поле боя.
Кроме того, активное использование радиоэлектронной борьбы приводит к тому, что беспилотники сбиваются с курса и пересекают границы соседних стран.
Постпред США призвал членов Альянса больше инвестировать в доступные средства противодействия БПЛА.
Он отметил, что в будущих конфликтах первым ударом может стать именно атака на критическую инфраструктуру.
"Если мы вообще приблизимся к применению статьи 5, то речь пойдет о катастрофической гибридной атаке, которая, по сути, составит акт войны. Но сейчас мы до этого не дошли", - подытожил чиновник.
Потребность Украины в ПВО
Украина неоднократно отмечала необходимость усиления системы противовоздушной обороны накануне зимнего периода.
В частности, президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что для защиты от российских атак стране необходимо около 300 перехватчиков PAC-3.
Ситуация с ракетами для систем Patriot
Напомним, что Соединенные Штаты готовы согласовать передачу Украине очередной партии ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot.
Речь идет о 10 единицах MIM-104E GEM-T стоимостью 29,6 млн долларов, которые Германия планирует передать украинским силам ПВО по собственному распоряжению.
Кроме того, Украина ожидает возможности производства менее современной версии PAC-2 по соответствующей лицензии, о чем ранее заявлял президент США Дональд Трамп.
Эта модификация ракет активно используется украинскими военными для защиты воздушного пространства от вражеских атак.