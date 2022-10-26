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США предупредили Путина о последствиях ядерного удара по Украине, - Блинкен

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Соединенные Штаты Америки предупредили российского президента Владимира Путина о последствиях, с которым столкнется его страна в случае ядерного удара по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью госсекретаря США Энтони Блинкена для Bloomberg.

"Мы очень четко и прямо сообщили об этом россиянам, в том числе президенту Путину", - заявил он.

Он также отметил, что истерия с якобы "украинской грязной бомбой" стала очередным российским фейком. По его словам, за Россией часто замечали, что она приписывает другим модель поведения, которую рассматривает сама. Такая риторика является безответственной.

Кроме того, Блинкен заявил о дальнейшей поддержке Украины со стороны США. Он добавил, что для Вашингтона важно оставаться на ее стороне.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия нанесла тренировочный ядерный удар по полигону на Камчатке. Эти учения подаются как отработка ответного удара на действия условного противника.

Отметим, сегодня Путин лично заговорил о "грязной бомбе", сделав несколько абсурдных заявлений об Украине.

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Владимир ПутинСоединенные Штаты АмерикиЭнтони БлинкенВойна России против Украины