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США, Японія і Південна Корея спільно обговорять можливі ядерні випробування КНДР

Фото: США, Японія і Південна Корея обговорять ядерні випробування КНДР (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Офіційні особи Японії, США і Південної Кореї зустрінуться наступного тижня, щоб обговорити можливі прийдешні ядерні випробування Північної Кореї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зустріч пройде на тлі ознак того, що КНДР завершила підготовку до проведення свого першого ядерного випробування з 2017 року. За заходом, який заплановано на 7 вересня в Токіо, піде ще одна тристороння зустріч на Гаваях за участю радників з національної безпеки трьох країн.

Радник Південної Кореї з національної безпеки Кім Сон Хан підкреслив, що в разі проведення ядерних випробувань "м'якої" відповіді чекати не варто. Подробиць він не повідомив, але раніше уряд згадував про додаткові санкції.

У Токійській зустрічі візьмуть участь посланець США в Північній Кореї Сун Кім, спеціальний представник Південної Кореї з питань миру і безпеки на Корейському півострові Кім Ганн і генеральний директор Бюро у справах Азії і Океанії Міністерства закордонних справ Японії Такехіро Фунакосі.

Раніше ми писали, що КНДР відкинула пропозицію Сеула щодо денуклеаризації в обмін на економічну допомогу. Влада КНДР ніколи не прийме пропозицію Південної Кореї, заявила Кім Е Чжон, сестра лідера КНДР Кім Чен Ина.

Нагадаємо, Північна Корея провела випробувальний пуск двох крилатих ракет у бік Жовтого моря.

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