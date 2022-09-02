США, Японія і Південна Корея спільно обговорять можливі ядерні випробування КНДР

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зустріч пройде на тлі ознак того, що КНДР завершила підготовку до проведення свого першого ядерного випробування з 2017 року. За заходом, який заплановано на 7 вересня в Токіо, піде ще одна тристороння зустріч на Гаваях за участю радників з національної безпеки трьох країн.

Радник Південної Кореї з національної безпеки Кім Сон Хан підкреслив, що в разі проведення ядерних випробувань "м'якої" відповіді чекати не варто. Подробиць він не повідомив, але раніше уряд згадував про додаткові санкції.

У Токійській зустрічі візьмуть участь посланець США в Північній Кореї Сун Кім, спеціальний представник Південної Кореї з питань миру і безпеки на Корейському півострові Кім Ганн і генеральний директор Бюро у справах Азії і Океанії Міністерства закордонних справ Японії Такехіро Фунакосі.