США, Япония и Южная Корея осудили отправку войск КНДР в Россию для войны против Украины

Соответствующее заявление появилось по итогу встречи лидеров трех стран Джо Байдена, Сигэру Исибы и Юн Сок Еля в столице Перу городе Лима.

"Мы решительно осуждаем нарушения... особенно в свете решения КНДР направить войска в Россию для ведения боевых действий против Украины. Япония, Республика Корея и Соединенные Штаты... осуждают решения лидеров КНДР и России об опасном расширении агрессивной войны", - говорится в документе.

Три страны подчеркнули, что углубление военного сотрудничества между Северной Кореей и РФ, в том числе поставки боеприпасов и баллистических ракет, являются "особенно вопиющим", учитывая статус России как постоянного члена Совета безопасности ООН.

Кроме того, в заявлении сказано, что страны и дальше поддерживают Украину в ее праве на оборону.

"Мы по-прежнему решительно поддерживаем Украину в осуществлении ею своего неотъемлемого права на самооборону, закрепленного в статье 51 Устава ООН", - сказано в заявлении.