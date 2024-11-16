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США, Япония и Южная Корея осудили отправку войск КНДР в Россию для войны против Украины

Фото: военные КНДР (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Соединенные Штаты, Япония и Южная Корея решительно осудили нарушение многочисленных резолюций Совета безопасности ООН Россией и КНДР. Страны продолжат поддерживать Украину в ее праве на самооборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

Соответствующее заявление появилось по итогу встречи лидеров трех стран Джо Байдена, Сигэру Исибы и Юн Сок Еля в столице Перу городе Лима.

"Мы решительно осуждаем нарушения... особенно в свете решения КНДР направить войска в Россию для ведения боевых действий против Украины. Япония, Республика Корея и Соединенные Штаты... осуждают решения лидеров КНДР и России об опасном расширении агрессивной войны", - говорится в документе.

Три страны подчеркнули, что углубление военного сотрудничества между Северной Кореей и РФ, в том числе поставки боеприпасов и баллистических ракет, являются "особенно вопиющим", учитывая статус России как постоянного члена Совета безопасности ООН.

Кроме того, в заявлении сказано, что страны и дальше поддерживают Украину в ее праве на оборону.

"Мы по-прежнему решительно поддерживаем Украину в осуществлении ею своего неотъемлемого права на самооборону, закрепленного в статье 51 Устава ООН", - сказано в заявлении.

Напомним, в СМИ сообщали, что сегодня Байден должен встретиться с главой Китайской народной республики Си Цзиньпином. Их встреча пройдет на саммите АТЭС в Перу.

Ожидается, что одним из вопросов, которые лидеры планируют обсудить, будет поддержка Пекином Москвы в войне России против Украины, а также развертывание северокорейских войск на территории РФ.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиЯпонияКНДРДжозеф БайденЮжная Корея