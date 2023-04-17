США, Япония и Южная Корея отработают противоракетную оборону на совместных учениях

Сегодня, 17 апреля, военно-морские силы США, Южной Кореи и Японии начали совместные учения по противоракетной обороне в международных водах Восточного моря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.
Отмечается, что обучение проводится на фоне роста угрозы со стороны КНДР.
В тренировках принимают участие три эсминца: южнокорейский Yulgok Yi I, американский USS Benfold и японский JS Atago. Все они оснащены американскими системами Aegis, представляющими собой интегрированную сеть средств обнаружения ракет и их поражение.
Во время учений страны отработают обнаружение и отслеживание целей и обмен информацией в режиме реального времени.
Напомним, что 16 апреля пограничный патруль Южной Кореи открыл предупредительный огонь северокорейским катером, пересекшим морскую границу страны.
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