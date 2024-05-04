США, Япония и Австралия подписали пакт о сотрудничестве в сфере оборонных технологий

Трехсторонние переговоры между министром обороны Японии Минору Кихарой, министром обороны США Ллойдом Остином и министром обороны Австралии Ричардом Марлесом прошли накануне их четырехсторонней встречи с участием министра обороны Филиппин Жилберто Теодоро.

В заявлении Кихара, Остин и Марлес заявили, что они "продолжат обсуждать возможности сотрудничества" в области передовых технологий, включая "совместную боевую авиацию" и "композитные аэрокосмические материалы".

Они также заявили, что сотрудничество в области новых технологий будет осуществляться в рамках их нового трехстороннего соглашения о проектах исследований, разработок, испытаний и оценки.

Министры также договорились провести совместную подготовку истребителей F-35 в каждой из своих стран в течение следующих двух лет до 2026 года.

Кроме того, министры обороны решительно осудили "военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией", включая закупку и использование Москвой северокорейских баллистических ракет в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН.