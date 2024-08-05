США, Япония и не только. На мировых рынках грандиозный обвал: что происходит

Мировые фондовые рынки падают из-за опасений рецессии в США. Особенно пострадали рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, где крупнейшее почти за 40 лет падение пережили японские акции - со времен "черного понедельника" 1987 года.

РБК-Украина собрало все, что известно на данный момент.

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"Плохие новости" из США: с чего все началось

В пятницу, 2 августа, американские акции распродавались вторую сессию подряд на фоне падения индекса Nasdaq Composite после отчета о рабочих местах, который вызвал опасения надвигающейся рецессии в США.

По данным министерства труда, число рабочих мест вне сельского хозяйства выросло на 114 000 в июле, что значительно меньше среднего прогноза экономистов, которые рассчитывали на 175 000 - 200 000. Уровень безработицы подскочил до 4,3%, почти достигнув трехлетнего максимума.

Этот отчет усилил опасения насчет того, что экономика США замедляется быстрее, чем ожидалось. А также насчет того, что в Федеральная резервная система ошиблась, сохранив ставки на прежнем уровне. Слабые данные вызвали так называемое "правило Сама", которое считается точным индикатором рецессии.

Индекс Dow Jones упал на 1,51%, S&P 500 - на 1,84%, Nasdaq Composite - на 2,43%. Дополнительное давление оказало падение акций Amazon на 8,79% и Intel на 26,06% после квартальных отчетов и несбывшихся прогнозов.

В результате на закрытии торгов Nasdaq Composite снизился более чем на 10%, S&P 500 закрылся на самом низком уровне с 4 июня, базовый индекс S&P и "голубые фишки" Dow потерпели самое большое двухдневное падение с марта 2023 года.

Индекс волатильности VIX, также известный как "индикатор страха" Уолл-Стрит, пробил свой долгосрочный средний уровень в 20 пунктов, достигнув 29,66, самой высокой отметки с марта 2023 года, прежде чем закрыться на отметке 23,39.

Количество подешевевших акций превысило количество подорожавших в соотношении 2,92:1 на NYSE и в соотношении 4,52:1 на Nasdaq. S&P 500 зафиксировал 62 новых 52-недельных максимума и 15 новых минимумов, в то время как Nasdaq Composite зафиксировал 34 новых максимума и 297 новых минимумов.

Объем пятничных торгов на биржах США составил 14,75 млрд акций. Притом, что за последние 20 дней средний показатель за сессию составлял 11,97 млрд.

Сегодня фьючерсы по-прежнему ниже, что говорит о том, что Nasdaq 100 настроен на самое большое падение за последние четыре года. Это обусловлено спадом в мегакапитализированных компаниях. Акции Nvidia упали почти на 10%, падают акции и других членов "клуба триллионеров" - Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet, Google и Meta Platforms. Акции Tesla также упали на 7,5%.

"Черный понедельник" в Японии: крупнейшее падение акций почти за 40 лет

Падение рынков на прошлой неделе спровоцировало биржевую катастрофу в Японии.

По итогам торгов 5 августа ключевой индикатор Токийской фондовой биржи - Nikkei 225 (включает акции 225 крупнейших компаний Японии) - обрушился на 12,4%. Причем на пике обвала глубина падения достигала 13,23%.

За сутки значение индекса Nikkei 225 сократилось на 4451,28 пункта, что стало новым рекордом, перекрыв показатель 20 октября 1987 года. Тогда за день индекс потерял 3836,48 пункта, а в процентном отношении обвал составил 14,9%. Индекс Topix (включает компании с большой капитализацией) на минимуме терял 12,23%.

Фондовые индексы Японии упали более чем на 20% по сравнению с рекордными максимумами, достигнутыми в прошлом месяце. Как пишет Bloomberg, доверие инвесторов рухнуло из-за усиления курса иены, ужесточения денежно-кредитной политики и ухудшения экономических данных в США. Вероятно, индексы Topix и Nikkei 225 ожидает дальнейшее трехдневное снижение, которое может стать худшим со времен аварии на АЭС "Фукусима" в 2011 году.

Наиболее сильное падение в индексе Topix демонстрируют экспортеры на фоне роста иены более чем на 2% по отношению к доллару из-за сворачивания сделок кэрри-трейд. Акции банков упали после того, как доходность десятилетних государственных облигаций обвалилась на 13 базисных пунктов.

"По сути, мы наблюдаем массовое сокращение доли заемных средств, поскольку инвесторы продают активы, чтобы покрыть свои убытки", - приводит издание слова старшего рыночного аналитика Capital.Com. Кайла Родда.

Министр финансов Японии Суничи Судзуки заявил, что правительство следит за рынками с серьезной обеспокоенностью. "Трудно сказать, что стоит за падением акций", - заявил он журналистам.

Что происходит на других фондовых рынках

Между тем наблюдаются обвалы на других фондовых рынках.

Тайвань

Акции Тайваня, в том числе техногиганта TSMC, демонстрируют рекордное падение - в общем на 8,4%, на фоне распродажи, которую устроили инвесторы, напуганные плохими перспективами для экономики США и мировых технологических компаний.

Основной индекс упал на 1807,21 пункта, что стало худшим однодневным процентным падением, и закрылся на отметке 19 830,88, самом низком уровне с 23 апреля. "Трудно предсказать, когда падение прекратится. Пока еще рано говорить", - отметил Дэвид Ву, аналитик из Cathay Futures Consulting Department в Тайбэе.

На настроения инвесторов также повлияли опасения по поводу разрастающегося конфликта на Ближнем Востоке. Тайваньская фондовая биржа сегодня представит план реагирования "на непредвиденные обстоятельства". Министр экономики советует инвесторам готовиться к еще большим потерям. "Все должны быть готовы к глобальному краху фондового рынка, это часть делового цикла", - добавил он.

Южная Корея

Фондовый рынок Южной Кореи пережил худшую сессию со времен финансового кризиса 2008 года. Балансовый фондовый индекс KOSPI завершил торги падением на 8,8%, на минимуме опускаясь на 10,8%, что впервые с марта 2020 года привело к срабатыванию защитного механизма, который останавливает торги на 20 минут.

Крупнейшие производители чипов Samsung Electronics и SK Hynix потеряли 10,3% и 9,9% соответственно. Власти Южной Кореи выпустили несколько комментариев, чтобы успокоить инвесторов, а министр финансов пообещал отреагировать на возросшую волатильность рынка. Местная валюта - вона - ослабла более чем на 1% с двухмесячного максимума, достигнутого в пятницу.

Турция

Утром 5 августа Стамбульская фондовая биржа объявила о прекращении торгов после обвала индекса Borsa Istanbul 100 на 6,72%. Сообщается, что сработал автоматический механизм остановки торгов. Затем сработал второй уровень защиты, из-за чего были приостановлены сделки с инструментами рынка акций, некоторыми фьючерсами и опционами. К тому моменту индекс BIST 100 ускорил падение до 7,07%.

Ближе к полудню торги восстановились. BIST 100 уже отыграл часть потерь и демонстрирует снижение на 4,6% по сравнению с закрытием предыдущих торгов.

Великобритания

Лондонский индекс FTSE 100 упал более чем на 1,5%, достигнув самого низкого уровня за три месяца. На минимуме показатели падали на 1,9%, приближаясь к худшему дню с марта 2023 года. Индекс FTSE 250 (компании со средней капитализацией) упал на 3%.

Также снизилось большинство подсекторальных индексов. Больше всего пострадали компании, которые продают автомобили и запасные части, - их акции упали на 3,9%. Акции компаний, добывающих драгоценные металлы, снизились на 3,2%, несмотря на укрепление цен на золото.

Акции банков и страховых компаний упали на 3,1% и 3,7%, энергетических компаний - на 2,7%. Акции британской John Wood Group обвалились более чем на 37% после сообщения о том, что дубайская Sidara отказалась от ее приобретения.

Европа

Падают акции и европейских технологических и полупроводниковых компаний. Индекс STOXX Tech снизился на 4,1%, что сделало его худшим среди секторных индексов на региональном STOXX 600 (потерял около 3%). Сообщается, что на настроения повлияло заявление американской Nvidia, которая может отложить выпуск новых чипов для искусственного интеллекта.

До этого на фоне данных из США в пятницу индекс Tech уже потерял 6%.

Акции производителя оборудования для чипов ASM International упали на 12% в дополнение к пятничному падению на 13%. Акции крупнейшей компании ASML упали на 4%, BE Semiconductor и STMicroelectronic - примерно на 5%.

Как реагируют цены на криптовалюту, золото и нефть

Ситуация на фондовых биржах негативно отразилась на криптовалютном рынке. За последние сутки курс биткоина упал на 18% ниже 50 000 долларов, а за двое суток - почти на 20%. Это самое низкое значение с января 2024 года и самое резкое падение с 2021 года. На утро курс частично восстановился и скорректировался до 50 850 долларов.

Вторая по капитализации криптовалюта Ethereum просела еще сильнее - падение свыше 20% за сутки. Сейчас "эфир" торгуется по 2 200 долларов, но на минимуме опускался ниже 2 100 долларов до самых низких значений в году.

За минувшие сутки общая капитализация крипторынка просела более чем на 400 млрд долларов.

Цены на золото росли последние дни и сейчас держатся немногим ниже рекордных уровней на фоне обвала в рисковых активах. Отметим, традиционно золото рассматривается инвесторами как убежище, в особенности от геополитических потрясений. Технически потенциал роста в долгосрочном растущем канале еще есть.

Что касается нефти, то котировки Brent на минимуме с января на уровне 76 долларов за баррель. Несмотря на обострение на Ближнем Востоке, цены на нефть падают, как и на рисковые активы в целом.

Что привело к грандиозному обвалу

Как пишет The Economist, после падения индекса полупроводников и акций производителей чипов в отдельных секторах царят "дикие" настроения. В частности, акции Intel и Arm упали на 25 и 40% соответственно. Опрошенные аналитики называют три причины.

Первая - обвал на фондовых рынках происходит из-за завышенных ожиданий от искусственного интеллекта. Самые большие колебания цен на американские акции произошли в пятерке технологических гигантов Alphabet, Amazon, Apple, Meta и Microsoft, которые активно осваивают ИИ.

Вторая - падение связывают с замедлением роста экономики США и ослаблением рынка труда. Увеличение уровня безработицы на 4,3% вместе с неоправдавшимся прогнозом по количеству рабочих мест увеличили риск рецессии. Резко упала доходность казначейских облигаций, а двухлетняя ставка снизилась до 3,9%. Несколько недель назад такое снижение расходов по займам могло бы поднять цены на акции. Но теперь инвесторы, похоже, больше опасаются обратной стороны замедления роста и последствий для крупных компаний.

Третья причина - самое быстрое за последние два десятилетия укрепление японской иены после решения центробанка повысить учетную ставку. Это автоматически снижает цены на акции японских компаний, поскольку многие из них зарабатывают за рубежом в иностранной валюте. То есть внешняя торговля страны уходит в "минус".

При подготовке текста использовались публикации Reuters, Bloomberg и The Economist.