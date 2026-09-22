США, Япония и Южная Корея сделали заявление перед встречей Трампа и Си

Госсекретарь США Марко Рубио провел встречи с министрами иностранных дел Японии и Южной Кореи в преддверии предстоящего саммита американского лидера Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Рубио встретился в Нью-Йорке с главой МИД Южной Кореи Чо Хеном и министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотеги. Переговоры прошли на полях Генеральной ассамблеи ООН.
По итогам встречи США, Япония и Южная Корея обнародовали совместное заявление, в котором пообещали противостоять экономическому принуждению и нерыночным практикам, а также произвольным экспортным ограничениям, которые могут нарушать цепи поставок.
Страны также приветствовали запуск нового трехстороннего механизма консультаций по экономической безопасности. Его целью является укрепление цепей поставок и сотрудничества в сфере критических технологий.
В заявлении отмечается, что Вашингтон подтвердил свои обязательства по обороне Японии и Южной Кореи, в частности, с применением американского военного потенциала и ядерных возможностей.
Стороны также отметили важность сохранения мира и стабильности в Тайваньском проливе и выразили поддержку значимого участия Тайваня в соответствующих международных организациях.
Относительно Северной Кореи США, Япония и Южная Корея подтвердили приверженность ее полной денуклеаризации и призвали Пхеньян возобновить диалог.
Встреча состоялась в преддверии переговоров Трампа и Си, которые запланированы в Вашингтоне на 24 сентября. По данным Reuters, союзники США в Азии озабочены тем, что американский президент может пойти на уступки Китая по Тайваню или торговле в обмен на экономические договоренности с Пекином.
Особое внимание Япония и Южная Корея уделят возможным торговым решениям по итогам саммита. Аналитики отмечают, что даже смягчение торговых барьеров для Китая может повлиять на конкурентоспособность этих стран.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити и президент Южной Кореи Ли Чже Мьон должны выступить на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке во вторник. По словам чиновников, оба лидера заинтересованы в личной встрече с Трампом.
Отдельно США и Южная Корея продолжают переговоры по реализации инвестиционного пакета в 350 млрд долларов.
В понедельник южнокорейский оппозиционный депутат призвал парламент проверить условия этого соглашения, заявив, что переговоры по энергетическим проектам могут создать для Сеула непропорциональные финансовые риски.
Как известно, китайский лидер Си Цзиньпин посетит США 23–25 сентября по приглашению Трампа. В ходе визита президенты должны обсудить ключевые вопросы отношений между Вашингтоном и Пекином, а также международные вопросы.
В последний раз лидеры виделись в этом году в мае. Трамп приезжал в Пекин.