США, Япония и Южная Корея сделали заявление перед встречей Трампа и Си

Рубио встретился в Нью-Йорке с главой МИД Южной Кореи Чо Хеном и министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотеги. Переговоры прошли на полях Генеральной ассамблеи ООН.

По итогам встречи США, Япония и Южная Корея обнародовали совместное заявление, в котором пообещали противостоять экономическому принуждению и нерыночным практикам, а также произвольным экспортным ограничениям, которые могут нарушать цепи поставок.

Страны также приветствовали запуск нового трехстороннего механизма консультаций по экономической безопасности. Его целью является укрепление цепей поставок и сотрудничества в сфере критических технологий.

США подтвердили оборонные обязательства

В заявлении отмечается, что Вашингтон подтвердил свои обязательства по обороне Японии и Южной Кореи, в частности, с применением американского военного потенциала и ядерных возможностей.

Стороны также отметили важность сохранения мира и стабильности в Тайваньском проливе и выразили поддержку значимого участия Тайваня в соответствующих международных организациях.

Относительно Северной Кореи США, Япония и Южная Корея подтвердили приверженность ее полной денуклеаризации и призвали Пхеньян возобновить диалог.

Чего опасаются союзники США

Встреча состоялась в преддверии переговоров Трампа и Си, которые запланированы в Вашингтоне на 24 сентября. По данным Reuters, союзники США в Азии озабочены тем, что американский президент может пойти на уступки Китая по Тайваню или торговле в обмен на экономические договоренности с Пекином.

Особое внимание Япония и Южная Корея уделят возможным торговым решениям по итогам саммита. Аналитики отмечают, что даже смягчение торговых барьеров для Китая может повлиять на конкурентоспособность этих стран.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити и президент Южной Кореи Ли Чже Мьон должны выступить на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке во вторник. По словам чиновников, оба лидера заинтересованы в личной встрече с Трампом.

Отдельно США и Южная Корея продолжают переговоры по реализации инвестиционного пакета в 350 млрд долларов.

В понедельник южнокорейский оппозиционный депутат призвал парламент проверить условия этого соглашения, заявив, что переговоры по энергетическим проектам могут создать для Сеула непропорциональные финансовые риски.