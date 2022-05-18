США допоможуть зміцнити позиції України за столом переговорів з РФ, - Держдеп

Сполучені Штати мають намір створити умови для проведення переговорів між Україною і РФ. Вашингтон продовжить постачати зброю Києву і чинити тиск на Москву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Держдепу Неда Прайса під час брифінгу.
За його словами, головним завданням США є підтримка "українських партнерів будь-яким прийнятним шляхом" для того, щоб зміцнити позиції на переговорах.
"Звичайно, зараз ми діємо за двома напрямками. По-перше, підтримуємо і зміцнюємо позиції наших партнерів у Києві. По-друге, одночасно вживаємо заходів з метою створення витрат, про які ми попереджали Кремль з кінця минулого року. Діючи таким чином, ми сподіваємося створити умови, за яких можуть вестися сумлінний діалог, дипломатичний процес", - заявив він.
Прайс також заявив, що не виключає можливості переговорів між главою МЗС РФ Сергієм Лавровим і держсекретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном у разі, якби він призвів до зниження рівня насильства в Україні.
Нагадаємо, вчора заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко заявив, що Україна вийшла з переговорного процесу. За його словами, переговори не ведуться ні в якому вигляді.
Як заявляв президент України Володимир Зеленський, саме Росія має зробити перший крок для переговорів, зокрема, відвести свої війська на позиції станом до 24 лютого 2022 року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.