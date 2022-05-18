США допоможуть зміцнити позиції України за столом переговорів з РФ, - Держдеп

Сполучені Штати мають намір створити умови для проведення переговорів між Україною і РФ. Вашингтон продовжить постачати зброю Києву і чинити тиск на Москву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Держдепу Неда Прайса під час брифінгу .

За його словами, головним завданням США є підтримка "українських партнерів будь-яким прийнятним шляхом" для того, щоб зміцнити позиції на переговорах.

"Звичайно, зараз ми діємо за двома напрямками. По-перше, підтримуємо і зміцнюємо позиції наших партнерів у Києві. По-друге, одночасно вживаємо заходів з метою створення витрат, про які ми попереджали Кремль з кінця минулого року. Діючи таким чином, ми сподіваємося створити умови, за яких можуть вестися сумлінний діалог, дипломатичний процес", - заявив він.

Прайс також заявив, що не виключає можливості переговорів між главою МЗС РФ Сергієм Лавровим і держсекретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном у разі, якби він призвів до зниження рівня насильства в Україні.