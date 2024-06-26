"Человек-легенда". В Польше умер заместитель президента Всемирного Конгресса Украинцев Стефан Романив "Береза"

В среду, 26 июня, в польском городе Варшава ушел в вечность выдающийся украинец, общественный и политический деятель Стефан Романив "Береза".

РБК-Украина рассказывает, что известно об этом трагическом событии и жизненном пути Романива.

Сообщение о смерти

О смерти Романива сообщила Организация Украинских Националистов - бандеровцев на своей странице в Facebook.

"Тяжелая потеря. Ушел из жизни Стефан Романив. Вечная память", - говорится в сообщении.

Публикация о смерти Романива (скриншот: facebook.com/Организация Украинских Националистов - бандеровцев)

Подтвердили печальное известие и в группе "Ukrainians in Melbourne Australia".

"Остановилось сердце и дыхание невероятно хорошего, умного, энергичного - лучшего отца украинской общины в Австралии - Стефана Романива", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он - "человек легенда, человек действия и организации, сильный духом и верой в мир и победу Украины".

"Он всю свою жизнь посвятил людям. Всю свою жизнь он отдал, чтобы изменить мир к лучшему. У него не было предела в расстоянии и времени - он человек мира ради украинского народа. Пусть вечная память навсегда останется в наших сердцах. Склоняем голову в глубокой скорби и уважении... Вечная память и царство небесное", - подытожила автор публикации Инна Моисеенко.

Пост от имени украинцев в Австралии (скриншот: facebook.com/Ukrainians in Melbourne Australia)

Жизнь и достижения Стефана Романива

Стефан Илькович Романив ("Береза") - общественный и политический деятель украинской диаспоры, первый заместитель президента Всемирного Конгресса Украинцев, председатель комиссии по признанию Голодомора геноцидом против украинского народа, председатель Провода ОУН(б), официальный представитель Торгово-промышленной палаты Украины в Австралии.

Он родился 12 ноября 1955 года в городе Мельбурн в Австралии.

Его отец - Илько Романив родом из Тернополя (прибыл в Австралию в 1949 году), мать - немка из Штутгарта.

В детстве Стефан посещал украинскую греко-католическую церковь в Мельбурне, родную украинскую школу, был членом Союза Украинской Молодежи (СУМ).

Окончил педагогический университет в Мельбурне, работал учителем начальной школы.

Был также главой ячейки СУМ в Мельбурне, Краевой Управы СУМ в Австралии, председателем приходского совета Украинской греко-католической кафедры в Мельбурне.

Возглавлял парламентскую комиссию по многокультурности в штате Виктория.

Работал исполнительным директором организации Community Languag in Australia, которая отвечает за изучение иностранных языков и сохранение культур.

Многолетний глава украинской общины в Виктории, руководитель украинской братской школы и председатель школьного совета, бывший заместитель председателя Всемирного управления Союза Украинской Молодежи.

С 2008 по 2018 год Стефан Романив был генеральным секретарем, а 27 ноября 2018 - избран первым заместителем президента Всемирного Конгресса Украинцев.

Вместе с женой Анастасией воспитал детей Петра и Терезу.

Награжден государственными наградами Украины и Австралии, в частности орденами Ярослава Мудрого V степени (22 января 2022 года), "За заслуги" I степени (20 августа 2008 года), "За заслуги" II степени (29 ноября 2007 года), "За заслуги" III ступени (17 августа 2006 года).