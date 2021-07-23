США і Польща обговорили загальні побоювання з приводу "Північного потоку-2", - Держдеп

Зазначається, що Дерек Шолле провів зустріч із Заступником міністра закордонних справ Польщі Марчином Пшидачем, представником уряду країни зі стратегічної енергетичної інфраструктури Петром Наімським і Спікером Сенату Томашом Гродзьким.

Під час зустрічі обговорювалася ситуація навколо проєкту "Північний потік-2". Зокрема порушувалася тема загальних побоювань щодо газопроводу.

На переговорах Шолле підтвердив міцні відносини США і Польщі, а також висловився за відстоювання спільного походу до зміцнення енергетичної безпеки Польщі і регіону, а також боротьби кліматичною кризою.

Шолле висловив вдячність Польщі за протидію російській агресії і просування демократії в Білорусі.