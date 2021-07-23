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США і Польща обговорили загальні побоювання з приводу "Північного потоку-2", - Держдеп

Автор: Дмитрий Кузнецов

Радник Держдепартаменту США Дерек Шолле зустрівся у Варшаві з представниками уряду і бізнесу Польщі. В ході бесіди обговорювалися загальні побоювання відносного газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Держдепартаменту.

Зазначається, що Дерек Шолле провів зустріч із Заступником міністра закордонних справ Польщі Марчином Пшидачем, представником уряду країни зі стратегічної енергетичної інфраструктури Петром Наімським і Спікером Сенату Томашом Гродзьким.

Під час зустрічі обговорювалася ситуація навколо проєкту "Північний потік-2". Зокрема порушувалася тема загальних побоювань щодо газопроводу.

На переговорах Шолле підтвердив міцні відносини США і Польщі, а також висловився за відстоювання спільного походу до зміцнення енергетичної безпеки Польщі і регіону, а також боротьби кліматичною кризою.

Шолле висловив вдячність Польщі за протидію російській агресії і просування демократії в Білорусі.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував позицію США навколо завершення будівництва"Північного потоку-2".

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Сполучені Штати АмерикиПольшаПівнічний потік-2