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У США поліцейський застрелив чоловіка, який відкрив стрілянину

Автор: Даша Харченко

У місті Сан-Антоніо, Техас, чоловік в'їхав на машині в термінал аеропорту, після чого відкрив стрілянину. В результаті його застрелив поліцейський.

Про це повідомляє KSAT з посиланням на заяву глави департаменту міської поліції Вільяма МакМануса.

Інцидент стався о 14:30 за місцевим часом.

Вийшовши з машини, водій почав стріляти, але ніхто не постраждав. За словами глави міської поліції, у зловмисника було багато боєприпасів.

У нападника вистрілив один з поліцейських, які працювали в аеропорту. Від отриманих поранень стрілок помер у лікарні.

МакМанус повідомив, що правоохоронці і раніше стикалася з нападником. Тоді у нього фіксували проблеми з психікою.

Днями в старшій школі в місті Ноксвілл, штат Теннессі, США, сталася стрілянина. В результаті інциденту загинула одна людина.

Також 9 квітня в США чоловік відкрив вогонь на меблевій фабриці, де працював. В результаті один чоловік був убитий, а кілька людей отримали поранення.

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